Depois de Miuccia Prada ter apresentado uma coleção masculina inspirada na história de Frankenstein, a designer decidiu dar continuação ao tema e espalhar o seu lado mais gótico pela passerelle. Para isso, apostou em vestidos de festa em malha, casacos militares e saias em várias cores, com flores, corações e rendas a complementar quase todos os looks, de forma a transmitir a imagem de mulher romântica e determinada. A surpresa da noite foi o regresso de Cara Delevingne num vestido com o retrato de Frankenstein e da sua noiva estampado.









Coleção outono-inverno Prada 2019 Um romance gótico no desfile da Prada para a próxima estação

Veja naabaixo os looks desta coleção.