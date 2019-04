Um relógio que fica para sempre

A Rolex enriqueceu a sua linha Yacht-master com o novo Oyster Perpetual Yacht-master 42 apresentado na feira de relógios e joias Baselworld 2019, na Suíça. A funcionalidade e tecnologia aliam-se à elegância nesta novidade da marca.

Com um novo diâmetro (42 mm), em cerâmica de alta tecnologia e ouro branco de 18 quilates, é o símbolo perfeito de um relógio moderno e ao mesmo tempo intemporal. Elegante e único, é perfeito para o pulso de uma senhora, levando-a numa viagem pela imensidão do alto mar, sublinhado os laços da Rolex com o mundo náutico.

O Yacht-master conta ainda com um mostrador preto, uma pulseira oysterflex, calibre 3235 e uma luneta giratória bidireccional.