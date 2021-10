Tons pop, padrões da selva e tecidos metalizados no penúltimo dia de ModaLisboa

Naquele sábado de sol, a 9 de outubro, o desfile de Ricardo Preto marcado para as 17h00 em pronto, começava com alguns minutos de atraso. Em pleno Capitólio, palco principal da ModaLisboa deste ano, a plateia dividia-se entre o pátio exterior e a sala principal interior.

A coleção apresentada poderia ser um prelúdio perfeito para o regresso ao trabalho e todas as suas vicissitudes. De facto, com o final da imposição do teletrabalho, conseguimos imaginar-nos a ostentar alguns daqueles coordenados, escritório dentro. Seja através dos vestidos compridos da coleção, da clássica gabardine ou dos conjuntos apurados compostos por bonitas blusas e calças de cintura subida.

Desfile de Ricardo Preto, ModaLisboa 2021 Foto: ModaLisboa

Desfile de Ricardo Preto, ModaLisboa 2021 Foto: ModaLisboa

Um género formal desconstruído, concretizado através de tecidos como a popelina, a seda e o cetim, mas também o denim. As golas, ora justas e altas, ora volumosas e trabalhadas constituíram um pormenor a destacar. Já os bucket hats complementaram os looks, acrescentando alguma casualidade ao momento.

Os tons dividiram-se entre os discretos neutros e pasteis e os quentes vermelho, fúcsia ou amarelo. Também houve espaço para padrões, mas pouco, já que a estrelamaior foram mesmo os tecidos lisos, numa proposta desenha essencialmente a linhas retas.

Desfile de Ricardo Preto, ModaLisboa 2021 Foto: ModaLisboa

Desfile de Ricardo Preto, ModaLisboa 2021 Foto: ModaLisboa

Desfile de Ricardo Preto, ModaLisboa 2021 Foto: ModaLisboa

Por sua vez, quando chegou a vez de Constança Entrudo apresentar a sua proposta para a primavera-verão 2022, a jovem designer de 27 anos, optou por uma performance numa inusitada instalação criada para o momento, ao invés do tradicional desfile.

Neste formato multimédia deu-se palco aos têxteis, ao som, à performance, à escultura e à poesia visual. Para o efeito a criadora aliou-se à artista anglo-brasileira Isabella "Isa" Toledo na colaboração de poemas visuais escritos, muito influenciados pela poesia dos anos 60.

Desfile de Constança Entrudo, ModaLisboa 2021 Foto: ModaLisboa

Desfile de Constança Entrudo, ModaLisboa 2021 Foto: ModaLisboa

Assim, à volta da atuação das manequins, juntaram-se em peso os fotógrafos, jornalistas e convidados da criadora, num frenesim que durou pouco mais de 15 minutos. Flashes e vídeos por todo o lado eternizaram o momento.

Desfile de Constança Entrudo, ModaLisboa 2021 Foto: ModaLisboa

No total foram apresentados oito coordenados, numa coleção mais pequena que o habitual, mas que espelhou o ADN da marca e toda a sua essência. Visuais justos, em tons ácidos, com direito a muita pele à mostra. As transparências foram outro dos requisitos, em tecidos muitas vezes desconstruídos e com cut-outs evidentes. Os padrões abstratos, os brilhos e as missangas completaram os looks. Estes últimos, fruto da obsessão da criadora com o tik tok e as outras pérolas da Geração Z.

Desfile de Constança Entrudo, ModaLisboa 2021 Foto: ModaLisboa

Desfile de Constança Entrudo, ModaLisboa 2021. Foto: ModaLisboa







Life, Union, Empathy, Society foram as palavras levadas literalmente ao ombro ou estampadas em carteiras pelas modelos no desfile de CarlosGil, com hora marcada no Capitólio para as 19h30. Sharam Diniz abriu o aguardado o evento e algumas celebridades portuguesas deram o seu apoio da plateia, como Lili Caneças.

Desfile de Carlos Gil, ModaLisboa 2022 Foto: ModaLisboa

Desfile de Carlos Gil, ModaLisboa 2022 Foto: ModaLisboa

A coleção Life seguiu, quanto a nós, dois sentidos, por um lado com looks a evocar a estação quente e o tempo de férias na sua essência, com recurso a túnicas veranis, fatos de banho decotados, turbantes exuberantes e óculos XL e, numa outra nota, com coordenados perfeitamente adaptados à rentrée e ao regresso ao trabalho, com jumpsuits e conjuntos monocromáticos de blusas e calças fluídas.

Desfile de Carlos Gil, ModaLisboa 2022

Desfile de Carlos Gil, ModaLisboa 2022 Foto: ModaLisboa

Propostas para a noite, com recurso ao brilho proporcionado pela lantejoula, também as houve. De destacar em toda a coleção o padrão inspirado na natureza e seus corais, bem como uma palete de cores pop como o verde alface ou o amarelo, sempre coordenados em conjunto com os clássicos branco e preto. No geral, os materiais quiseram-se leves e fluídos como a própria coleção.

Desfile de Carlos Gil, ModaLisboa 2022 Foto: ModaLisboa

Finalmente, a noite fechou em ouro com a apresentação de Luís Carvalho. Minutos antes do desfile, a azáfama na sala era muita, entre a imprensa e celebridades que quiseram mostrar o seu apoio ao designer. Como a atriz Cláudia Vieira, o casal Paulo Pires e Astrid Werdnig, os manequins Luís Borges e Luísa Beirão, a apresentadora Sílvia Alberto e até o criador Gonçalo Peixoto, que apresentará a sua proposta para o próximo verão hoje, no Capitólio, pelas 18h30.

Desfile de Luís Carvalho, ModaLisboa 2022 Foto: ModaLisboa

Desfile de Luís Carvalho, ModaLisboa 2022 Foto: ModaLisboa

A coleção de Luís Carvalho, essa, denominou-a de Ride, numa bonita dialética entre a vida na cidade e a vida no campo, exaltando a vontade que todos temos em sair novamente. No fundo, a promessa de um regresso à normalidade, depois da pandemia.

As peças, tanto masculinas como femininas, destacaram-se pelo toque esvoaçante, conseguido através de tecidos fluídos, em materiais como crepes de seda, algodões, linhos ou mesmo jacquards e metalizados. Já nos padrões sobressaíram o Vichy, mas também surgiram peças listradas. As silhuetas foram inspiradas nos anos 50, e concretizaram-se tanto em vestidos, como fatos, blusas ou bermudas. Pormenores como mangas em balão ou laços nos blazers fizeram toda a diferença.

Desfile de Luís Carvalho, ModaLisboa 2022 Foto: ModaLisboa

Desfile de Luís Carvalho, ModaLisboa 2022 Foto: ModaLisboa

Sem dúvida, que este está a ser um ano memorável para o designer, que viu, na passada semana, o seu trabalho reconhecido na XXV Gala dos Globos de Ouro, onde venceu o prémio de Personalidade do Ano na categoria de Moda. "Muito obrigado por continuarem a apoiar a moda portuguesa", terminou no seu discurso de agradecimento.

Desfile de Luís Carvalho, ModaLisboa 2022 Foto: ModaLisboa