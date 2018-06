Quem nunca colocou um búzio no ouvido para escutar o mar que levante a mão. Parece que levámos a brincadeira demasiado a sério e agora não saem das nossas orelhas. E quem diz orelhas, diz pulso, pescoço, dedos... Sim, porque este verão vai ser difícil resistir à tendência. A melhor parte é que ainda se pode divertir com as conchas e os búzios: junte os mais novos e crie as suas próprias peças. De qualquer forma, tal não invalida que dê uma vista de olhos ao que selecionámos para si.