Depois dos óculos pequenos, estilo Matrix, há mais um objeto que parece ter saído diretamente do filme Querida, Eu Encolhi os Miúdos: as carteiras. Cada vez mais mini, as it bags do momento reduzem-se a acessórios com espaço para o telemóvel e cartões variados (já que não ocupam espaço).

Confira na galeria como apostar no "less is more" que representa a minicarteira.