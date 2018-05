Da piscina e dos balneários para as ruas, as slide sandals são, desde há algumas temporadas, uma das tendências de calçado para a estação quente. Em versão melhorada daquela que os balneários e piscinas nos habituaram, surgem agora em pelo, com aplicações florais, brilhantes, padrões, ou até com o logotipo da marca bem evidenciado.

Tal como se pode ver em diversas contas de Instagram de algumas it girls pelo globo fora, as slide sandals têm a capacidade de acrescentar um certo ar cool a qualquer visual, sendo ainda apropriadas para passear, ir à praia ou, simplesmente, desfrutar do verão. Escolha as suas na fotogaleria.