Diogo Amaral, Jorge Corrula e Joana Ribeiro fazem revelações de Natal no jantar da Falconeri

Foi numa sala lindíssima da Embaixada de Itália em Lisboa transformada pela Falconeri numa Fashion Gallery que decorreu um cocktail natalício com convidados especiais. Antes do jantar exclusivo a 25 pessoas, aproveitámos a passagem dos actores Paula Lobo Antunes, Ana Varela, Diogo Amaral, Joana Ribeiro e Jorge Corrula por este cocktail para lhes perguntar que peça usariam o Inverno inteiro, e que tradições natalícias "escondem" lá por casa. Veja as respostas.

A Falconeri, que faz parte do Grupo Calzedonia (detentor das marcas Calzedonia e Intimissimi) é uma marca de knitwear intemporal sob elevados padrões de qualidade, com enfoque na caxemira. A marca italiana abriu a primeira loja em Portugal no número 137 da Rua 1.º de Dezembro, na Praça dos Restauradores, em Lisboa. A atriz Joana Ribeiro é a embaixadora oficial em Portugal, da marca.