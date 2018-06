A ideia de colocar um biquíni e de ir para a praia, por mais simples e idílica que pareça, ainda é motivo de tormenta para algumas mulheres (mesmo aquelas que estão em forma). A autoconfiança está diretamente relacionada com a forma como nos sentimos quando vestimos algo. Por essa razão, o objetivo é um: realçar o que se gosta, disfarçar o que desagrada. E porque não há dois corpos iguais, torna-se, antes de mais, fundamental entender qual o tipo de corpo de cada mulher, para assim escolher a peça balnear que melhor se ajusta ao mesmo.

São pequenas regras que podem fazer uma grande diferença – na confiança e na praia.

Triângulo ou pera

Por norma, tendemos a indicar as mulheres com peito mais pequeno, ombros mais estreitos e anca mais pronunciada com a forma de pera ou triângulo. Neste caso, o objetivo é disfarçar a largura da anca e realçar o peito. Por isso mesmo, o destaque deve-se encontrar nas partes de cima, através, por exemplo, de folhos, fitas ou padrões. Já a parte de baixo deverá ser discreta, de forma a não chamar a atenção para a anca.





Ampulheta

É, habitualmente, o formato de corpo com que todas as mulheres sonham. Devido à cintura fina, o peito e a anca são o destaque. Para quem é ampulheta, (quase) não existem restrições quanto ao que fica bem ou mal. No entanto, o equilíbrio é sempre o melhor, por isso, opte pelo mesmo padrão e/ou cor tanto para a parte de cima como para a parte de baixo.





Triângulo invertido

Tem ombros largos e peito grande, mas ancas estreitas? O mais provável é que o seu tipo de corpo seja o triângulo invertido. Aconselha-se a que use um soutien que dê o devido suporte ao peito e, no caso do fato de banho, que não tenha decotes profundos. Já as cuecas devem ter as laterais reforçadas, de forma a destacar a anca, uma vez que é mais estreita que a parte de cima do corpo.

Retângulo

As mulheres com o tipo de corpo retângulo caracterizam-se pela falta de curvas, ou seja, a mesma largura de ombros, cintura e ancas. A prioridade é vestir swimwear que crie a ilusão ótica de cintura, logo, o melhor são fatos de banho recortados nessa mesma zona. A utilização de padrões e cores fortes também é uma ótima opção.





Oval

Para as mulheres que têm gordurinhas teimosas e a barriga mais saliente, priorizam-se as cuecas com cintura subida. Tal como uma parte de cima com bom suporte. Os fatos de banho devem ser tapados no dorso, deixando os recortes para os ombros. Para evitar criar a ilusão de maior volume, deve pôr de parte padrões e preferir cores sólidas.