Jimmy Kimmel Live!.

Produzida pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, e destinada a premiar os melhores atores, técnicos e filmes do ano anterior, a cerimónia dos Óscares é uma das mais aguardadas do ano. Este ano, o apresentador oficial desta 89ª edição é Jimmy Kimmel, autor do late-night talk show

Esta é também a ocasião para sobressair na passadeira vermelha, seja ao ensaiar a pose perante o olhar atento dos fotógrafos, como para fazer escolhas arrojadas (vejam-se os quase sempre exuberantes vestidos da cantora Lady Gaga) como para ser alvo de episódios irrisórios (relembremos as queda de Jennifer Lawrence em 2014).