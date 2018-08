Por Máxima, 10:00

A cada estação, a H&M surpreende com uma coleção especial onde não só interpreta as tendências do momento como dá nova expressão ao espírito sempre inovador da marca. Este outono não é exceção! Com inspirações em ícones dos anos 50 e referências estéticas que passam, por exemplo, pela série de culto Twin Peaks, a coleção Studio outono/Inverno 2018/19 – que chega às lojas a 6 de setembro – apresenta silhuetas declaradamente femininas mas também não dispensa um toque certeiro de androginia. Desafiámos a atriz Joana Ribeiro, a apresentadora Raquel Strada e a modelo Sofia Moser Leitão a interpretar e dar vida aos looks que vamos querer recriar neste outono.

Fotografia: Pedro Sacadura.

Realização: Marta Lobo.

Maquilhagem: Tânia Doce.

Cabelos: Ana Fernandes para Fhair com produtos Davines.

A carregar o vídeo ... Os looks de outono mais desejados