Os jeans super-rasgados de cintura descida foram uma das tendências no início dos anos 2000. Combinados com crop tops, eram um must-have no guarda-roupa de celebridades como Beyoncé ou Britney Spears.

Para um look mais sporty, como é o caso de Bella, ou para algo mais sofisticado, como no styling feito pela Chanel, os jeans super-rasgados adequam-se a diversos momentos e dão um toque de rebel without a cause a qualquer look.