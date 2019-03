Os essenciais do denim segundo a Bershka

A Bershka reinterpretou as tendências da estação numa nova linha de jeans que se adapta a diferentes estilos e looks. Para além dos clássicos cortes skinny e straight aposta novos modelos, perfeitos para as épocas mais quentes do ano.

A coleção de primavera/verão feminina renova-se com calças de cintura subida, em novas cores, tecidos e modelos – das skinny às cargo, até às mom ou culotte. Com atenção aos detalhes, há cintos que abraçam a cintura, rasgões para um toque mais urbano e cinturas paperbag.

Já a coleção de homem, procura integrar-se nas novas tendências, deixando para trás os modelos simples para incorporar bolsos, tecidos de contraste, rasgões e cinturas elásticas. Os jeans mais largos, como as versões loose ou jogger permitem ao homem uma maior sensação de leveza. Já os intemporais skinny adotam novas lavagens e texturas.