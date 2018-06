Associada ao signo Leão, há ainda quem diga que o laranja é a cor da alegria, da vitalidade, da prosperidade e, até, do sucesso. Pode também relacionar-se com os conceitos de entusiasmo, comunicação, espontaneidade e criatividade. Não podemos assegurar a veracidade destas teorias, mas podemos afirmar com toda a certeza de que será a tendência da próxima estação. Não espere pelo outono e comece já a encher o seu dia de vitamina C. Confira a fotogaleria e conheça as sugestões que temos para si.