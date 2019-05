O verão da Chanel em Capri

Entre o terraço decorado com laranjeiras e a luz que vem da decoração em tons de branco, bege e dourado, a nova loja temporária da Chanel é o cenário perfeito para descobrir as propostas da Chanel para a estação quente. Na loja, encontramos uma vasta escolha de ready-to-wear, acessórios, malas e calçado, peças criadas por Karl Lagerfield com toda a elegância característica da marca. Também a linha de praia Coco Beach de Chanel, estará disponível, entre fatos de banho e biquínis em tons de bege, tijolo e preto. E nada melhor do que terminar a viagem com uma ida à Paris Riviera, a fragrância da linha Les Eaux de Chanel, inspirada nos destinos favoritos de Mademoiselle Chanel. A loja estará aberta até 20 de outubro deste ano.