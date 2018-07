O que usar numa sunset party

O que usar numa sunset party

Vestido de cetim floral, €52, Topshop | Brincos em prata Mosaic Power, €65, Tous | Sandálias em pele fúscia, €29,99, antes 69,99, Gloria Ortiz, El Corte Inglés | Blusa com laço, €29,99, Mango | Calções cinta subida, €378, antes €755, Sacai, farfetch.com | Mules bicolor, €795, Proenza Schouler, net-a-porter.com | Blusa cropped drapeada, €39,95, Zara | Argolas com nó, €72, Omnia| Calças com estampado de serpente, €39,95, Zara | Mules entrançadas, €30,99, Asos Design, asos.com