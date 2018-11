O que deveria mudar na Victoria's Secret

Algo está a falhar no céu. Os Anjos da Victoria's Secret, que todos os anos garantem milhões à marca de lingerie, parecem não compreender os Millennials. No próximo desfile, gravado esta quinta-feira, 8, e transmitido a 2 de dezembro, veremos pela primeira vez Winnie Harlow, modelo com vitiligo. Mas o espetador e o consumidor exigem mudanças mais profundas.

"A Victoria's Secret ainda está a anunciar para as mulheres como se fosse 1999", declarou há alguns meses o site The Business of Fashion. O título do artigo aponta a raiz do problema, sublinhando que afeta o desempenho económico da marca. As vendas estão a cair desde 2016 e a participação no mercado norte-americano caiu 2% nos últimos cinco, segundo a Forbes. Ao mesmo tempo, vê-se o fortalecimento das marcas que apostam na diversidade, como a neozelandesa Lonely, que usa mulheres comuns, plus size ou com pelos nas axilas nas suas campanhas. Vemos cada vez mais Ashley Graham e Paloma Elsesser, mas também grávidas, como a modelo Slick Woods, que se tornou notícia quando entrou em trabalho de parto após o desfile da Savage x Fenty na Semana de Moda de Nova Iorque deste ano, a linha de lingerie da Rihanna. Linha essa que, tal como a cantora, tem feito questão de discutir a diversidade no mundo da Beleza.

O empowerment feminino, a força das redes sociais e movimentos como o #MeToo exigem passos mais largos, mas a empresa parece estar a demorar a entender as mudanças culturais mais recentes e a perceber que as mulheres de hoje têm uma visão diferente sobre o seu próprio corpo, que não se encaixa no mesmo dos Anjos de medidas perfeitas e rostos canónicos, especialmente entre as gerações mais jovens. A campanha para alertar à falta de diversidade e inspirar mulheres de todo o mundo a sentirem-se "empoderadas e bonitas" já começou, quando no ano passado um conjunto de modelos plus-size desfilaram "contra" a Victoria’s Secret.

O último movimento do género foi liderado pela modelo Robyn Lawley, que pede o boicote de audiências do Victoria’s Secret Fashion Show na sua conta do Instagram: "É hora da Victoria’s Secret reconhecer o poder de compra e influência das mulheres de todas as idades, formas, tamanhos e etnias. O olhar feminino é poderoso e, juntas, nós podemos celebrar a beleza da diversidade ", argumenta. Robyn criou uma petição online para que a marca passe a representar todos os tipos de mulheres nas passerelles. O abaixo-assinado já conta com mais de 8700 assinaturas das 10 mil necessárias.

Os efeitos da mudança estão por todo os lado. Numa pesquisa publicada pela empresa de banco de investimentos e gestão de ativos Piper Jaffray, vemos que a marca não consta na lista das 10 preferidas dos norte-americanos. O estudo bianual que mede a reputação no mercado adolescente daquele país também mostrou que a Nike, por exemplo, subiu no patamar, principalmente após a marca ter-se posicionado abertamente contra o racismo. No último verão, por exemplo, a marca desportiva contou com a ex-estrela de futebol americano Colin Kaepernick, um dos principais rostos do movimento antirracismo nos Estados Unidos, numa campanha publicitária. A Victoria's Secret ainda aparece entre as 10 lojas que não seriam compradas novamente pelos clientes.

O que a Victoria's Secret já faz

Desde os primeiros anos, vemos modelos negras nas passerelles e campanhas da marca de lingerie, de Naomi Campbell a Tyra Banks. E em 2016, a empresa aventurou-se ao não retocar as estrias de Jasmine Tookes. Mas…

O que a Victoria's Secret pode mudar

Ampliar a inclusão racial. É bom ver modelos negras a desfilar? Com certeza. Mas não basta. No ano passado, com o desfile a ser realizado em Xangai, o número de modelos asiáticas saltou de quatro para oito. Contudo, entre as mais de 50 mulheres, ainda foi baixo. E não deveria ser condicionado ao local do desfile. Acusações de apropriação cultural também já aconteceram e, em 2012, Karlie Kloss desculpou-se pelo Twitter, após ter desfilado com um colar de penas semelhante a dos índios americanos, um símbolo de respeito e coragem para muitas tribos. O look não foi para o ar após todas as reclamações feitas nas redes sociais.

I am deeply sorry if what I wore during the VS Show offended anyone. I support VS's decision to remove the outfit from the broadcast. — Karlie Kloss (@karliekloss) 11 de novembro de 2012

Ter mulheres de todas as idades e de todos os tamanhos a desfilar. A sensualidade não acaba a partir dos 30 anos e o desejo sexual não é determinado pelo peso da pessoa. As modelos precisam de refletir o que vemos no mundo real. O mesmo se aplica a modelos trangéneros, deficientes…a lista continua.

A sua abordagem. A empresa parece ainda vender a imagem da sensualidade feminina através de um ponto de vista sexista. Semanas antes do desfile, as modelos devem partilhar as suas rotinas de treino antes de enfrentar a passerelle. A mensagem é prejudicial: se não conseguir esforçar-se como elas – o que para quem trabalha oito horas por dia é impossível –,não terá o mesmo corpo "perfeito".

O efeito déjà vu. O desfile número 24 repete uma fórmula quase esgotada, e, como consequência, a audiência cai ano após ano: dos 6,6 milhões de telespetadores em 2016 para os 4,98 milhões no ano passado, apenas nos Estados Unidos. A TV já não é o principal ecrã dos jovens (e não só) e a marca deveria propor um novo formato de apresentação da sua coleção. Afinal, o novo leitmotiv é ser plural.