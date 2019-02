O luxo grunge da nova coleção da Versace

Aqui está uma frase que nunca ninguém pensou ouvir Donatella dizer: "Um pouco de imperfeição é a nova perfeição". Quando falou à imprensa antes do desfile da Versace, a designer admite que o facto de estarmos demasiado focados no que vemos no Instagram e a constante busca pela perfeição foi uma preocupação de Donatella, que aliou o género musical dos anos 90 a várias camadas de cor em seda e renda.

O conceito grunge de Donatella Versace foi representado em looks cheios de alfinetes, vestidos de seda com decote em V, camisolas de malha e meias em renda. A combinação de vários tecidos e acessórios tornou a coleção luxuosa e vibrante, com destaque para as cores quentes. O desfile terminou com a supermodelo Stephanie Seymour, num glamoroso vestido preto coberto de brilhos.

Veja na fotogaleria abaixo todos os looks da coleção.