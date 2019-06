O fio dental à vista está (outra vez) na moda

Quando Bella Hadid surgiu na passerelle da Versace durante a última semana de moda masculina em Milão num fato brilhante e com parte do seu fio dental à vista (também Versace, claro), confirmou-se o que vários looks recentes de red carpet já tinham insinuado: após quase vinte anos, as tangas estão de volta.

Tendência emblemática dos anos 2000, estas peças destacaram-se em celebridades como Britney Spears, Paris Hilton e Christina Aguilera, fãs dos jeans de cintura descida, e sugiram nas coleções designers como o sempre provocador Tom Ford, na altura ainda Gucci. Até na passadeira vermelha dos Óscares de 2001, vimos como o vestido de Gillian Anderson se tornou inesquecível graças à sua roupa interior.

Antes de Bella Hadid, já Hailey Bieber tinha deixado a sua tanga de fora em maio, durante a Gala do Met em Nova Iorque, atraindo todas as atenções num vestido Alexander Wang que revelou umas cuecas fio dental com o emblema da marca revestido com brilhantes. Ironia da moda ou uma das tendências deste verão?