O rosa é a cor favorita dos millennials: parece ser unânime que esta cor favorece toda a gente e que combina bem com outras cores – pelo menos é isso que provam as várias partilhas de imagens com um casaco em particular (nesta cor) que encontrámos no Instagram. A nova peça do momento é um cardigan rosa, que tem sido usado por digital influencers e que pertence à marca River Island (e que tem estado esgotado). O que torna esta peça especial são as mangas em balão, os detalhes nas mangas e o facto do ponto da malha ser grosso. A River Island já repôs o stock do casaco, mas, pelo sim pelo não, veja as alternativas que a Máxima selecionou.