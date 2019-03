No mês que celebra as mulheres, calçamos branco

Desde cedo que as manifestações públicas de solidariedade entre as mulheres têm sido frequentes: saímos à rua vestidas de branco em momentos simbólicos e homenageamos as mudanças alcançadas pelas sufragistas. Maria Cunha, diretora executiva da Josefinas, confessa: "quando vi um mar de congressistas vestidas de branco no Estado da União em Washington percebi o poder que resulta da união entre mulheres. Com a edição 'Suffragette White' quisemos prestar homenagem às mulheres que lutaram pelos nossos direitos e lembrar que nunca podemos deixar de lutar umas pelas outras."

Esta linha é limitada a 100 unidades e cada par é único, estando gravado na sola de cada sapato o nome de uma das 100 mulheres de várias áreas, entre elas as portuguesas Adelaide Cabete, pioneira na defesa dos direitos das mulheres em Portugal; Carolina Beatriz Ângelo, criadora da Associação da Propaganda Feminista; Lourdes Sá Teixeira, a primeira aviadora portuguesa ou Amália Rodrigues, a icónica fadista.

As 'Suffragette White' estão disponíveis através do site por €129.