Pegando na ideia de partir à descoberta do mundo, a Falconeri fez das viagens o tema da sua coleção de outono/inverno. O terminal de aeroporto como cenário do desfile deu o mote. As primeiras filas foram ocupadas por bancos, onde os convidados se recostaram de frente para uma passadeira rolante na qual circulavam malas de viagem, anunciando a entrada dos modelos na passerelle. A coleção, feminina e masculina, foi apresentada num desfile animado que prendeu a atenção do público na construção dos looks e nas texturas das peças, mas foi a presença de cães na passerelle, a acompanhar algumas modelos, que despertou mais surpresa.

A Falconeri pertence ao Grupo Calzedonia e foi no Auditorium do quartel-general do grupo, em Verona, que este desfile aconteceu, no dia 12 de setembro. Imprensa e convidados de vários países conheceram de perto a nova coleção da marca. Entre as convidadas portuguesas esteve a atriz Joana Ribeiro, nova embaixadora Falconeri, uma vez que a marca abriu recentemente a sua primeira loja em Portugal, em Lisboa. Em Itália, o país de origem e principal mercado desta marca, esse papel é assegurado pelos atores italianos Luca Argentero e Alessandra Mastronardi.

Na coleção, a caxemira tem o papel principal como matéria-prima estrela, dando forma e textura às peças. Dentro da linha para mulher encontram-se três coleções com diferentes inspirações que definem as tendências-base para a estação. A coleção Natural Performance dedicada ao desporto conta com roupas athleisure, ou seja, peças de desporto que podem ser usadas no dia a dia. A coleção Knitwear Lovers foi pensada para apaixonados por peças em malha e dá o protagonismo a camisolas e casacos clássicos. Já a coleção Orient Express traz a inspiração da Ásia e é aqui que surgem os quimonos. Um dos destaques é a paleta de cores garridas, que sobressaem entre os tons neutros habituais da marca. O outono até já chegou ao calendário, por isso só falta mesmo o frio para partirmos para a próxima estação com o aconchego da caxemira.







Discurso direto

Giulia Sartini, diretora criativa e Head of Design Womenswear Falconeri.

Quais são os valores na base das coleções Falconeri?

A Falconeri é uma marca italiana especializada em criar um leque de peças em malha versátil e intemporal. As coleções acentuam a qualidade dos fios e combinam tradição e criatividade, simplicidade e atenção ao pormenor, a um preço acessível.

Como se consegue o equilíbrio entre classicismo e tendências de moda em cada estação?

As tendências são definitivamente rápidas, mas repetem-se estação após estação, por isso nunca passam. A Falconeri segue uma tendência mais tradicional porque se dirige às mulheres ou aos homens clássicos e sofisticados, mas sempre com um toque de modernidade.

Como são escolhidas e definidas as cores a cada estação?

As mais recentes tendências de moda, feiras, publicações, mas até um ambiente, um lugar ou as nosas memórias podem inspirar uma coleção. A predisposição para receber qualquer estímulo externo é o segredo para criar coleções que sejam intemporais, mas sempre atuais. A paleta cromática vai dos tons mais sofisticados às cores mais arrojadas. As cores da nova estação são: conhaque, esmeralda, gloss, rosa-quente, céu, turquesa, vermelho-lacado, malva-claro, cabedal castanho e ultravioleta.

Explique-nos as vantagens de trabalhar com malhas e com materiais como a caxemira?

Podemos criar o que sonharmos, sem quaisquer limites. A partir de um simples fio de caxemira podemos dar vida a casacos como a pullovers quentes ou a um casaco oversized.

Conte-nos a história desta coleção outono/inverno 2018 e a ligação com o mood de aeroporto no desfile?

Quisemos focar-nos no lado de caxemira da coleção e desenvolvemos vários looks confortáveis para este outono/inverno como as tracksuits de caxemira, os ponchos em caxemira, os jumpers oversized. Inspiramo-nos nos looks de aeroporto das celebridades e desenvolvemos o tema para o desfile.







E ainda...

A produção Falconeri em cinco passos

A Falconeri foi adquirida pelo Grupo Calzedonia em 2009 e desde 2010 que a marca está sediada no quartel-general em Avio, na região de Trentino, onde trabalham cerca de 300 pessoas. A Máxima visitou o espaço onde tudo acontece, começando no gabinete dos designers e acabando na fábrica onde são feitas as peças de malha que veremos em breve nas lojas.