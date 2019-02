Jacquemus inspira-se em elementos tradicionais de vilas francesas

Depois de transformar uma praça do sul de França numa vila tipicamente francesa, Simon Porte Jacquemus trouxe o seu charme habitual à semana da moda de Paris num desfile que teve como pano de fundo casas com cores vibrantes, uma florista e até uma mercearia.

Como na maioria das suas apresentações, Jacquemus inspirou-se na sua experiência de infância rural e adotou uma abordagem mais abrangente que na primavera: "não queria que as pessoas apenas esperassem sensualidade, tenho muito mais a dizer", disse o designer ao site da Vogue norte-americana. Em combinações de blusas com saias, casacos longos ou calças largas com grandes bolsos adaptados, perfeitos para looks de escritório, Jacquemus usou tons vibrantes de rosa, laranja e verde azulado.

Quanto aos acessórios, vimos botas até ao joelho ou as micro-malas Mini Le Chiquito.



