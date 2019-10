Já sabe o que vestir este Halloween?

Talvez tenha ouvido falar de Coco, o filme a Disney que conta a história de um menino que entra no Mundo dos Mortos ao descobrir o gosto dos seus antepassados pela música e que tenta, assim., encontrar o seu avô, um grande cantor. Se é fã, chegou o seu momento.

A Springfield criou quatro t-shirts para homem e mulher que a vão transportar para esse universo mesmo a tempo do Halloween, que se celebra a 31 de outubro. Disponíveis em cinza ou preto, destacam-se as caveiras e motivos coloridos que poderá usar num look casual ou com acessórios e maquilhagem a rigor para uma festa.