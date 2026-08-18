Grandma shoes: o que nos leva a querer calçar sapatos iguais aos das nossas avós?

Os sapatos das nossas avós sempre viveram apenas nos seus armários. Eram demasiado simples para serem desejáveis e demasiado confortáveis para serem considerados elegantes. Tinham uma sola estranha, dimensões pouco convencionais e uma junção de cores bastante questionáveis. Hoje, esses mesmos modelos regressam ao centro da conversa e não por maus motivos. A moda, que há muito perdeu o medo de ir procurar inspirações no passado, decidiu olhar para eles com outros olhos.

Os grandma shoes não surgem do nada. São o mais recente exemplo da estética do ugly chic, que há mais de uma década desafia a ideia de que a moda deve ser sinónimo de delicadeza ou perfeição. Primeiro vieram as Birkenstock, depois as Crocs e agora as sandálias ortopédicas.

Não se trata apenas de nostalgia. Trata-se de uma mudança de paradigma. Durante décadas, a moda vendeu uma ideia de feminilidade assente no excesso e os sapatos não foram exceção. Hoje, o luxo mede-se de outra forma. Está na qualidade dos materiais, na durabilidade das peças e, acima de tudo, na liberdade que sentimos a usá-las. Não é por acaso que marcas que durante muito tempo estiveram associadas ao universo ortopédico sejam hoje reinterpretadas e despertem o interesse da indústria.

Mas talvez o mais interessante nesta tendência seja aquilo que ela diz sobre a forma como olhamos para as gerações que nos antecedem e para o mundo em que vivemos. Durante muito tempo, olhámos para a nossa avó como exemplo para muitas coisas, mas raramente para a moda. Associámo-la ao funcional, ao discreto e ao doméstico. Mas, nos últimos anos, essa narrativa começou a mudar. A estética grandmacore trouxe de volta muitas peças: os cardigans de lã, as pérolas, os lenços de seda, os bordados e até os móveis. Mais do que reproduzir um guarda-roupa, começámos a querer reproduzir uma atitude. A delas, de quem se veste porque gosta e não porque os outros gostam.

E é essa autenticidade que torna os grandma shoes, ou a versão de verão, as grandma sandals, tão relevantes. As nossas avós nunca escolheram um par de sandálias porque viram uma celebridade a usá-las ou porque as viram num desfile. Escolhiam-nas porque eram confortáveis, resistentes e feitas para durar. Numa sociedade onde tudo é passageiro e onde a velocidade dita o ritmo, talvez seja esta a nossa forma de dizer que ainda queremos calma e peças que durem para a vida.

No fundo, as grandma sandals não são apenas uma tendência de verão. São o reflexo de uma moda que deixou de procurar constantemente novidades para encontrar valor naquilo que sempre existiu. Uma moda que passou a reinterpretar peças que sempre existiram e que nos mostram que o estilo nem sempre depende do esforço.

Pode ser a maior lição que herdámos das nossas avós. Vestir para viver, não para impressionar. Elas escolhiam aquilo que lhes fazia sentido e não aquilo que o mundo escolhia fazer sentido. Numa altura em que tudo parece exigir validação, talvez o objetivo seja precisamente esse: vestirmo-nos para nós próprias, como se a opinião dos outros deixasse, finalmente, de importar.