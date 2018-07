Tempo quente é sinónimo de pés descobertos. E de sandálias. Saídas do armário ou de uma loja, prometem um verão em grande estilo e em tom dourado. Com diferentes intensidades, o brilho mostra que já não vive só de festas e assume-se cada vez mais como uma tonalidade versátil. Nas noites mais frescas ou em ocasiões que assim o obriguem, também os sapatos, alpercatas e mules vestem a cor do ouro. Em saldos ou da nova coleção, espreite a nossa galeria para brilhar ainda mais alto onde quer que vá!