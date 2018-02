É uma das cerimónia do mundo da televisão e da sétima arte que mais aguardadas do ano. Este ano, não foi preciso esperar muito para desvendar quais são os maiores êxitos de desta temporada. Apesar de este ser o objetivo central dos Globos de Ouro, não podemos deixar de percorrer a passadeira vermelha de ponta a ponta, e ver quais foram as escolhas da noite.A lista de vencedores:

CINEMA

Melhor filme dramático | "Moonlight"

Melhor ator em filme dramático | Casey Affleck, "Manchester à Beira-Mar"

Melhor atriz de filme dramático | Isabelle Hupert, "Elle"

Melhor diretor | Damian Chazelle, por "La La Land: Cantando Estações"

Melhor roteiro | Damien Chazelle, por "La La Land: Cantando Estações"

Melhor filme de comédia ou musical |"La La Land: Cantando Estações"

Melhor atriz em filme de comédia ou musical | Emma Stone, "La La Land: Cantando Estações"

Melhor ator em filme de comédia ou musical | Ryan Gosling, "La La Land: Cantando Estações"

Melhor atriz coadjuvante | Viola Davis, "Fences"

Melhor ator coadjuvante | Aaron Taylor Johnson, "Animais Noturnos"

Melhor filme estrangeiro | "Elle" (França)

Melhor animação | "Zootopia"

Melhor canção original | "City of Stars", de "La La Land: Cantando Estações"

Melhor trilha sonora | "La La Land: Cantando estações"



Clique para ler o discurso de Meryl Streep alusivo a Donald Trump, aqui.