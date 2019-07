Fotografias com som? Com esta câmara é possível

Poderia ser uma cena do filme Regresso ao Futuro (1985). Estamos no ano de 2019 e as fotografias com áudio são uma realidade. E não só. A nova câmara instantânea híbrida Instax mini LiPlay inclui, entre algumas novas funcionalidades, o botão de som, que permite gravar e transmitir uma mensagem de voz de até dez segundos na forma de código QR impresso na fotografia.

O áudio fica disponível durante um ano e pode ser reproduzido através de um smartphone ao digitalizar o código QR. Temos, pela primeira vez, a oportunidade de oferecer não apenas uma fotografia, mas também a descrição do momento captado. "Agora não só tocamos na fotografia, vemos a fotografia, como ouvimos a fotografia", detalha Isabel Pereira, diretora de Comunicação Ibérica e diretora de Marketing para Photoimaging Instax, em Portugal. "Nós apelámos sempre aos sentidos desde que começámos a promover a Instax. Não estamos a oferecer uma qualidade artística, estamos a oferecer um sentimento", explicou à Máxima durante a apresentação da nova câmara instantânea.

Joaquim Campos, account manager da área comercial da Fujifilm Portugal contou-nos que a inovação partiu do Japão, onde nasceu a marca. "A ideia era acrescentar algo que ainda não houvesse no mercado e a única coisa que havia para acrescentar, além da qualidade, era exatamente o áudio. Nenhuma das outras máquinas tem esse conceito. Foi a forma de nos distinguirmos ", disse.

Além desta grande novidade, a máquina tem ainda a função de impressão direta, que lhe permite revelar imagens a partir do smartphone em película Instax. Basta fazer download de uma aplicação no telemóvel para transferir a foto tirada com o smartphone para a LiPlay, de modo a ser impressa. "Antes, ou se tinha a impressora ou se tinha a câmara, não havia um equipamento que juntasse os dois dispositivos. E a Fujifilm foi ouvindo os consumidores e decidiu lançar este ano uma câmara com vertente de impressora, assim já não há reclamações de ninguém", brinca Pedro Rangel, key account manager da área de fotografia da Fujifilm.

Para as fotografias tiradas através da própria LiPlay, há um ecrã LCD na parte traseira da câmara que permite ao utilizador escolher as imagens que deseja antes de as imprimir. Esta nova versão também possui a função disparo remoto, que lhe possibilita, com a ajuda do smartphone, disparar a câmara à distância, funcionalidade perfeita para as fotografias em grupo ou quando estamos sozinhas.

E as novidades não param por aí. A LiPlay conta com 30 templates de molduras e filtros que podem ser adicionados à fotografia antes da impressão. E, pela primeira vez foi dada atenção adicional à textura da câmara. Esta câmara está disponível em três cores: stone white, elegant black e blush gold, cada uma delas com um acabamento de superfície distinto: com aspeto rugoso, deslizante ou efeito de pedra.





A nova câmara instantânea híbrida Instax mini LiPlay Fotografias com som? Com esta câmara é possível

Esta também é a câmaradesta linha, com apenas, ideal para levar para todo o lado sem nunca deixar de registar os melhores momentos.