Tons neón, tecidos transparentes, croché, tie-dye e muitos bolsos. A julgar pela apresentação da coleção primavera/verão 2019 da Bershka, realizada em Madrid na última quinta-feira, 24, a próxima estação será refrescante e despojada. Para as raparigas, a tendência surf unir-se-á com o estilo Velho-Oeste para criar um visual californiano com padrões tropicais, shorts tipo ciclista e jaquetas com franjas - uma mistura entre o atlético e o vintage.

"É cada vez mais importante que as peças permitam cruzar estilos e que não tenham um género definido. As pessoas querem poder usar as suas roupas mais vezes e das maneiras mais variadas possíveis", declarou a equipa responsável pelo design da Bershka durante a apresentação. Veja aqui quais são as principais apostas da marca para a estação mais quente:

A carregar o vídeo ... Bershka primavera/verão 2019



Tons neón e tecidos transparentes são peças essenciais na primavera e no verão. Quem for mais ousado, pode usá-los em look total ou escolher apenas uma peça ou acessório para dar um toque mais moderno.

O tie-dye não fica apenas nas t-shirts e vemo-lo nas calças de ganga, nos casacos, nos calções e até nos gorros e meias.

Não se resume ao estilo boémio de Coachella. O novo estilo de festival pode incluir um blusão laranja, um saco prateado, óculos de sol estilo futuristas e ténis que brilham no escuro.

As franjas estão presentes em casacos e são combinadas num vestido de rede estilo de pesca. O movimento e a fluidez das peças combinam com a leveza da estação.

Mais feminino e sempre suave, a proposta é manter-se confortável e fresca. Os tons são naturais ou pastel.

Para quem quiser vestir já estas tendências, saiba que algumas peças com padrão tie-dye já se encontram à venda nas lojas. O lançamento da nova coleção acontece no próximo dia 30 de janeiro.