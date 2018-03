A edição número 50 da ModaLisboa, a semana de moda mais concorrida da cidade de Lisboa, junta em palco criadores consagrados e iniciantes. O evento terá lugar no Pavilhão Carlos Lopes, no Parque Eduardo VII, e decorrerá durante os dias 8, 9, 10 e 11 de março.

O pontapé oficial da edição tem início com as já estabelecidas Fast Talks, com entrada gratuita, que irão acontecer quinta-feira, 8, às 18h, na Estufa Fria, também no Parque Eduardo VII. O tema a ser abordado será o papel dos meios de comunicação na indústria da moda. Moderadas por Joana Barrios, as Fast Talks contam ainda com um painel que inclui nomes como o de Raquel Strada. Já a Workstation, área exterior do Pavilhão Carlos Lopes, irá receber os trabalhos de Ana Roque Di Pinho, Arlindo Camacho e Pedro da Silva, fotógrafos convidados desta edição a exporem o seu trabalho. O acesso é igualmente gratuito.





Os Novos Designers da Moda Portuguesa

Dezoito jovens marcas que vão desde a joalharia e bijutaria ao streetwear, passando pelas artes e os têxteis, a chapelaria ou os acessórios, irão estar presentes na plataforma Wonder Room, num espaço aberto ao público. Por sua vez, os desfiles Sangue Novo demonstrarão oito trabalhos e interpretações sobre os temas da memória, identidade, atualidade, cultura, subversão, verdade e emoção.

O autor da coleção vencedora será eleito pelo júri do Sangue Novo, constituído por Eduarda Abbondanza (presidente da Associação ModaLisboa), Lidija Kolovrat (designer de moda), Paulo Macedo (stylist), Miguel Flor (diretor criativo da revista Principal) e Myra Postolache (fundadora da TSCOF Agency x New Talents).

O vencedor receberá um prémio da ModaLisboa no valor de 5.000 euros, um summer course numa das mais prestigiadas academias italianas de Moda, a Domus Academy ou a NABA - Nuova Accademia di Belle Arti Milano, e terá também entrada direta na próxima edição de Sangue Novo, em outubro de 2018.

No âmbito do intercâmbio da ModaLisboa com o FashionClash, um dos designers será selecionado pela direção do Festival de Moda Holandês para representar Portugal na próxima edição do evento, a realizar em Maastricht, em junho de 2018.

Os fundadores da concept store portuguesa The Feeting Room, Edgar Ferreira e Guilherme Oliveira, selecionam a melhor coleção Sangue Novo para ser vendida nas suas lojas em Lisboa e Porto.

Veja o Calendário Oficial