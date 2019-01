A irreverente marca de lingerie italiana apresenta uma linha romântica e elegante a pensar no dia de São Valentim, que se comemora a 14 de fevreiro. Com peças que celebram a ideia de romance, nada é tomado como garantido e tudo pode ser inventado com combinações surpreendentes e sensuais. O clássico preto cruza-se com o cor-de-rosa e o vermelho, combinados com bordados e outros pormenores femininos.

Veja as peças na fotogaleria em cima.