Desfiles Chanel apresenta coleção Métiers d’Art inspirada no Egito O Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, foi o cenário perfeito para a apresentação de uma das coleções mais especiais da maison francesa, equilíbrio perfeito entre o trabalho dos artesãos e as ideias dos criativos da Chanel. A cidade que nunca dorme foi escolhida por ser uma das favoritas de Gabrielle Chanel e Karl Lagerfeld.