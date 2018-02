Mais de mil convidados assistiram ao último desfile de Christopher Bailey para a Burberry, entre eles as celebridades Kate Moss, Naomi Campbell, Keira Knightley, Naomi Watts, Chelsea Clinton, Poppy Delevingne e Alexa Chung. A coleção Time foi apresentada numa instalação multissensorial resultante da colaboração com a United Visual Artists (UVA). A ideia do cenário surgiu graças a uma obra do Museum of Old and New Art (MONA), na Austrália, denominada Our Time, que explora a experiência subjetiva da passagem do tempo através do movimento, da luz e dos sons e foi recriada com Christopher Bailey.