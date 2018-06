Se há fórmula vencedora no que diz respeito a cores e padrões, esta é seguramente uma delas. O azul e o branco podem até nem ser as cores tendência da estação quente, mas, quando combinadas entre si, destacam-se pela sua frescura e associação direta ao mar. Por sua vez, as riscas mostram, uma vez mais, que independentemente da direção que assumam, continuam a ser o estampado fetiche do verão. Quando pintadas nestes dois tons, em todas as peças, criam looks arrebatadores para usar na praia, na piscina ou num ameno final de tarde. Definido o padrão e escolhida a paleta cromática, opte por materiais leves como o algodão e o linho e inspire-se nas nossas 30 sugestões para entrar na linha.