Não que seja preciso mais uma razão para fazer compras, mas poucas coisas são tão reconfortantes do que bons achados. E promoções. Por isso, é difícil não gostar da Black Friday – dia a seguir ao Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos no qual as principais lojas entram em promoção – que, sorte a nossa, já faz parte do calendário português. Para que possa preparar-se psicológica e financeiramente, adiantamos as melhores promoções desta sexta-feira, 23 de novembro.