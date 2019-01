Irreverentes, cheias de core, em cenários alternativos ou simplesmente repletas de elegância. Assim são as campanhas de primavera/verão 2019 que as marcas estão a lançar e que antecipam as coleções que começam a chegar as lojas depois dos saldos.





Percorra ae veja como a Céline , a Dior , a Burberry , a YSL ou a Givenchy vão vestir o próximo verão.