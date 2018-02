10. Issa London

Kate tem usado muitos vestidos drapeados da marca, mas houve um específico que ficou para a história: o vestido de seda azul escuro que usou no dia em que oficializou o seu noivado com o príncipe William e que tão bem condizia com a safira do anel.



11. J Brand

Nos momentos mais descontraídos, Kate também gosta de usar calças, especialmente os skinny jeans da marca J Brand.



12. Aquatalia

Uma marca mas ou menos desconhecida, mas que Kate faz questão de usar desde os tempos da Universidade de St Andrews. Consta que as botas são do mais confortável que existe...



13. Russell and Bromley

As plataformas da marca são já um dos símbolos do guarda-roupa de Kate. Com elas consegue vcombinar um estilo clássico e ao mesmo tempo prático e confortável.



14. Erdem

Esta foi uma das marcas mais usadas pela Duquesa durante a sua visita ao Canadá em 2011. Tendo em conta que a designer é natural do Canadá, esta foi uma forma de simbolicamente unificar as duas nações.



15. Jimmy Choo

Os sapatos de eleição para uma noite de glamour.



16. Beulah

Esta marca utiliza os lucros das vendas para apoiar as vítimas de tráfico sexual na Índia. Kate Middleton tem ajudado a divulgar a marca, ao usar alguns dos seus vestidos durante viagens oficiais a países com climas mais quentes.



17. Prabal Gurung

Kate começou a usar vestidos da marca desde a sua visita a Singapura, em 2012.



18. Max Mara

Os casacos de eleição de Kate são da marca italiana.



19. Jaeger

Foi uma das marcas mais usadas por Kate durante a visita às Ilhas Salomão.



20. Suzannah

Esta foi uma das últimas aquisições no guarda-roupa da Duquesa. Uma marca inglesa pouco conhecida que teve o seu momento de glória nas fotografias oficias do 1º aniversário do príncipe George, captadas no Museu de História Natural, em Londres.



21. Burberry

E não fosse Kate uma britânica á séria... que tem de ter no seu armário um trench coat da marca Burberry.



22. Jonathan Saunders

O designer britânico foi também uma das escolhas durante a viagem dos Duques de Cambridge às Ilhas Salomão, em 2012.



23. Whistles

É uma das marcas mais usadas por Kate mas que nem sempre tem impacto nas vendas. Isto porque Kate usa peças de coleções passadas.



24. Goat

A marca de luxo abriu a primeira loja em Mayfair, Londres, muito graças ao 'efeito Kate'.



25. Diane Von Furstenberg

São vários os vestidos de seda de Diane Von Furstenberg que Kate tem no armário. É uma das suas escolhas sempre seguras em qualquer ocasião.



26. Anya Hindmarch

Sempre que Kate quer dar um apontamento divertido ao seu look, escolhe uma das famosas carteiras de Anya Hindmarch.



27. Hobbs

Já por diversas vezes vimos Kate usar o mesmo vestido da marca Hobbs, em diferentes ocasiões. O que prova que essa é também uma das qualidades de Kate, a sde saber reciclar o guarda-roupa.



Sempre que Kate quer dar um apontamento divertido ao seu look, escolhe uma das famosas carteiras de Anya Hindmarch. São vários os vestidos de seda de Diane Von Furstenberg que Kate tem no armário. É uma das suas escolhas sempre seguras em qualquer ocasião. A marca de luxo abriu a primeira loja em Mayfair, Londres, muito graças ao 'efeito Kate'. É uma das marcas mais usadas por Kate mas que nem sempre tem impacto nas vendas. Isto porque Kate usa peças de coleções passadas. E não fosse Kate uma britânica á séria... que tem de ter no seu armário um trench coat da marca Burberry. Esta foi uma das últimas aquisições no guarda-roupa da Duquesa. Uma marca inglesa pouco conhecida que teve o seu momento de glória nas fotografias oficias do 1º aniversário do príncipe George, captadas no Museu de História Natural, em Londres. Foi uma das marcas mais usadas por Kate durante a visita às Ilhas Salomão. Os casacos de eleição de Kate são da marca italiana. Kate começou a usar vestidos da marca desde a sua visita a Singapura, em 2012. Esta marca utiliza os lucros das vendas para apoiar as vítimas de tráfico sexual na Índia. Kate Middleton tem ajudado a divulgar a marca, ao usar alguns dos seus vestidos durante viagens oficiais a países com climas mais quentes. Os sapatos de eleição para uma noite de glamour. Esta foi uma das marcas mais usadas pela Duquesa durante a sua visita ao Canadá em 2011. Tendo em conta que a designer é natural do Canadá, esta foi uma forma de simbolicamente unificar as duas nações. As plataformas da marca são já um dos símbolos do guarda-roupa de Kate. Com elas consegue vcombinar um estilo clássico e ao mesmo tempo prático e confortável. Uma marca mas ou menos desconhecida, mas que Kate faz questão de usar desde os tempos da Universidade de St Andrews. Consta que as botas são do mais confortável que existe... Nos momentos mais descontraídos, Kate também gosta de usar calças, especialmente os skinny jeans da marca J Brand. Kate tem usado muitos vestidos drapeados da marca, mas houve um específico que ficou para a história: o vestido de seda azul escuro que usou no dia em que oficializou o seu noivado com o príncipe William e que tão bem condizia com a safira do anel.

Wickstead é em muito a responsável por injetar um pouco de cor no guarda-roupa de Kate. Foi também a ela que Kate recorreu para muitos dos looks que usou durante a gravidez do príncipe George.