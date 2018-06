Verão é sinónimo de pernas à mostra. Assim que o sol espreita, a pele ganha outra tonalidade e os calções ou saias curtas saem à rua para enfrentar dias quentes e noites de festa. Com os macacões a serem cada vez mais uma escolha (certeira por sinal), quer pelo seu sentido prático quer por agilizarem no processo de escolha de um look (perfeito para dias em que escolher o que vestir parece uma tarefa difícil), é em versão curta que sobressaem nesta estação. Mais sóbrios, estampados ou desportivos, a ocasião define o estilo, os acessórios enriquecem-no e a atitude faz o resto. Conheça as nossas propostas na fotogaleria.