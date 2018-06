Foi em 2008 que a norte-americana com origem sul-coreana criou o blogue Song of Style, o mesmo que a ajudou a integrar a lista da Forbes ‘30 Under 30’. Além do blogue, tem ainda um canal de YouTube e um feed de Instagram invejável, em que os três mantêm uma coerência não apenas estética mas também temática. E, claro, conta com um livro publicado, Capture Your Style, onde dá dicas de como tirar a melhor foto para publicar nas redes sociais. O seu sorriso e boa energia são contagiantes, no entanto não se restringe de falar abertamente dos momentos menos bons, o que a aproxima ainda mais do público que a segue.

Com 36 anos, Aimee Song está entre as bloggers mais antigas e mais conceituadas do mundo da moda. Durante os últimos anos, vimos uma afluência abrupta a esta ‘profissão’, mas a verdade é que poucos se conseguem manter fiéis e genuínos como Aimee. Apesar de mostrar a sua família – a irmã mais nova e melhor amiga Dani Song – e o namorado, o fotógrafo italiano Jacopo Moschin, a blogger mantém o foco na moda, sempre com a preocupação de informar os seus leitores.

De entre as mais variadas parcerias com marcas de luxo, a mais recente e de maior relevância aconteceu na Semana da Moda de Paris, no âmbito da apresentação da coleção primavera 2018 da Chloé. Aimee teve o privilégio de ser a primeira pessoa a receber o novo modelo da carteira Drew da maison francesa, mesmo antes do desfile.

Para que conheça melhor o estilo da blogger mais bem-sucedida do mundo, recriamos alguns dos seus looks: da cidade ao campo, passando pela praia, até a um evento mais formal.