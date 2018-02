Com a nova coleção Bridal da Primark, o casamento vai ser especial não só para os noivos mas para toda a gente. A coleção inclui fatos de banho e T-shirts, estampadas com as palavras "Bride", "Bride to Be", "Bride Squad" ou "Bride Tribe". Para a despedida de solteira ou para a noite antes do casamento, há camisas de noite para a noiva com a frase "He liked it… so he put a ring on it!" a lembrar a música Single Ladies, de Beyoncé, e para as damas de honor, "I’m part of the I Do crew". Há ainda chinelos de quarto, de praia e sandálias para todas. A Primark não se esqueceu da lingerie para a noiva, branca ou em tons pastel.