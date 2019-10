A parceria de Pedro Pedro com a Galp

Estreou-se na companhia do Portugal Fashion em 1998 e é hoje presença assídua na passerelle da celebração da moda nacional. Pedro Pedro vai buscar cada vez mais inspiração ao dia a dia para cada coleção que apresenta, e na sua mais recente coleção a história repete-se. O criador foi convidado pela Galp para desenhar as fardas do grupo energético que vão chegar às lojas e postos de abastecimento em 2020. Cerca de dez funcionários da Galp tiveram a oportunidade de as usar primeiro no próprio desfile no Porto. Naturalmente, o tom protagonista desta coleção foi o laranja, aliado a tons neutros como o bege, o azul e o verde. A pensar nas necessidades dos colaboradores durante todo o ano, foi realçada a importância do conforto e utilidade de cada peça.