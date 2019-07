A nova tendência duvidosa das cuecas de ganga

Depois da arriscada tendência da tanga à vista, há uma nova moda de lingerie a ganhar destaque nesta temporada: as cuecas em ganga. E como era de esperar, já está a agitar as redes sociais. "Como é que eu me sinto em relação às cuecas de ganga de 300 dólares? (…) Absolutamente e completamente irritada", escreveu enfática uma utilizadora do Twitter. As cuecas em questão são da marca parisiense Y/Project, liderada pelo designer belga Glenn Martens.

A peça polémica foi apresentada no desfile da marca para a primavera-verão 2019, mas antes disso já tinham surgido indícios de que as cuecas de ganga poderiam tornar-se tendência. No ano passado, na Semana de Moda de Tóquio, a designer japonesa Meiko Ban apresentou umas calças de ganga tanga para a sua marca Thibaut. Ainda assim, esta peça tinha uma quantidade – mesmo que minúscula – de tecido entre a pele e a ganga. Já as cuecas da Y/Project, apelidadas de "janty", não oferecem qualquer barreira intermédia. Será que trocaremos a cueca de algodão nas próximas temporadas? Desconfiamos que não.