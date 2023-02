A modelo portuguesa que desfilou para a Dior e deu o rosto pela Givenchy

Com vinte e poucos anos, Carla Pereira pode afirmar com orgulho que já desfilou nas mais emblemáticas semanas da Moda, como as de Paris, Nova Iorque e Londres, mas que também já trabalhou com nomes incontornáveis do mundo da Moda. Mais recentemente, brilhou na campanha internacional da Givenchy.