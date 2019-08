A moda abraçou a assimetria

Quem sofre de transtorno obsessivo-compulsivo que se controle porque a moda está a apostar em força nas peças assimétricas. Do mais recorrente decote de um ombro só, tão visto no início dos anos 2000, aos recortes mais ousados em calças e em blusas oversize, a tendência atravessa marcas tão diferentes quanto a Fendi ou a Luís Carvalho. Também a cantora canadiana Céline Dion já havia dado um ar da sua graça com uns jeans assimétricos da designer de moda ucraniana Ksenia Schnaider durante a semana de moda de Alta-Costura deste ano.

