A linha Committed da Mango está ainda mais ecológica

Em tecidos reciclados e fibras sustentáveis, a nova linha Committed da Mango é simplicidade e bom senso numa coleção de moda. Apostando em materiais leves como o linho e em tons suaves como os beges, inspira-se na Natureza e nas harmonia das suas formas.

A par deste regresso, a Mango decidiu reforçar o seu compromisso com o ambiente, tornando mais ecológicos todos os seus processos de fabrico. Para isso, a marca desenvolveu duas iniciativas: a introdução da tecnologia Ecowash, que ajudou a reduzir o consumo de água, energia e produtos químicos e a incorporação do algodão BCI (Better Cotton Initiative), cujas técnicas de cultivo são sustentáveis. O consumo de água necessário para o fabrico das suas calças de ganga, por exemplo, já foi reduzido em 38%.

Para o próximo outono/inverno prevê-se que mais de metade da produção das peças da Mango seja sustentável. Até lá, continua a ser possível reciclar roupa e calçado através dos contentores instalados nas lojas da marca.