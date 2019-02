Uma das mulheres mais ricas de Espanha, herdeira do grupo Inditex, detentor de marcas como a Zara, Marta Ortega mistura marcas de luxo, como a Valentino, que assinou o seu vestido de casamento, com etiquetas como a Massimo Dutti.

O segredo do seu estilo é simples: conjugar peças intemporais, elegantes e sofisticadas com rasgos de cor e originalidade. Casacos largos, vestidos fluidos e muitos looks em tons de branco estão entre as escolhas mais frequentes do seu guarda-roupa. Veja alguns dos seus melhores looks na galeria em cima.