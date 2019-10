8 campanhas que apoiam a luta contra o cancro da mama

Women’s Secret

A Women’s Secreta apoia o Fundo IMM-Laço pelo segundo ano consecutivo e convida todas as mulheres a participar no movimento #simimporta. Este ano, a marca dedica-se ao estudo da interação genética dos tumores, desenvolvendo um método que seja sensível o suficiente para detetar as mutações no ADN tumoral que se encontra em circulação do sangue, com o apoio do iMM-Laço. Também esperam desenvolver um teste molecular que faça da terapia personalizada uma realizade médica.

Assim, a coleção solidária da marca é composta por seis modelos de cuecas. Disponível em diferentes tons de rosa em vários materiais como o algodão, a renda, o tule ou a microfibra, cada unidade terá o preço de 6,99€.

Hospitais CUF

O Instituto de Oncologia Cuf assinala o mês da prevenção do cancro da mama sob o lema "Proteja-se do Cancro da Mama". Entre os dias 28 a 31 de outubro, nove unidades CUF vão disponiblizar avaliações gratuitas de diagnóstico precoce com especialistas neste tipo de cancro. São elas: Clínica CUF Almada e nos Hospitais CUF Infante Santo, CUF Descobertas, CUF Cascais, CUF Sintra, CUF Santarém, CUF Porto, CUF Viseu e CUF Coimbra.

Este serviço é gratuito, mas requer inscrição obrigatória- os interessados deverão inscrever-se através do número 800 100 077, e consultar consultar todas as informações sobre a campanha, através do link.

Mango

A Mango e a Fundação Fero voltaram a colaborar na luta contra o cancro da mama. A marca criou uma coleção-cápsula para celebrar o Dia Internacional da Luta contra o Cancro da Mama, dia 19 de outubro, e inclui duas t-shirts, uma sweatshirt e um necessaire da linha feminina, disponível online e em lojas selecionadas. A totalidade dos lucros da coleção será doada à Fundação Fero, que se dedica à investigação oncológica. Em 2018, a venda desta coleção angariou mais de 32.000 euros destinados ao programa de Diagnóstico Molecular Avançado do Cancro da Mama.

Luís Carvalho

O designer português apresentou uma ação de sensibilização para auto-exame. DONT BE SHY, TOUCH YOURSELF! ("Não tenhas vergonha, toca-te!) é a nova t-shirt da marca homónima, um manifesto pela prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama. O rosto da campanha é Tânia Dioespirro, amiga de Luís Carvalho e portadora da doença. Juntaram-se numa tentativa de desmistificação dos preconceitos associados à imagem de quem passa pelo tratamento, empoderando e normalizando-a através da campanha. A t-shirt, com um jogo de palavras á volta do peito de quem a veste, estará à venda a partir de 12 de Outubro no site da marca por 35€, cujos 85% serão doados à Liga Portuguesa Contra o Cancro.

ISDIN

A ISDIN relança em 2019 a sua campanha "Juntas Contra o Cancro da Mama", em colaboração com as farmácias portuguesas, de 1 a 31 de outubro de 2019. A marca vai doar 1€ por cada produto vendido da gama Woman Isdin e Ureadin Rx Rd (para pele submetida a radioterapia) durante o mês de Outubro, para o fundo iMM-Laço- A caminho da cura. Este fundo pretende apoiar anualmente novos projectos de investigação na área do cancro da mama no Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (iMM), nomeadamente os mecanismos que desencadeiam o cancro da mama metastático. A gama Woman ISDIN oferece três categorias de produtos: cuidados corporais, íntimos e probióticos.

ghd – Good Hair Day

A nova coleção INK ON PINK em parceria com o fundo iMM – Laço, instituição de apoio ao cancro da mama. A ghd é conhecida mundialmente pelas suas stylers de alisar o cabelo, mas também por todos os produtos e acessórios para o cabelo. Esta coleção já vai na 15º edição e tem como objectivo doar parte das receitas das vendas para instituições de apoio à mulher. Este ano a escolhida em Portugal foi o Fundo iMM- Laço, que vai receber 10€ de cada styler vendida desta edição que foi feita com o famoso tatuador David Allen para criar um design original baseado no seu trabalho - ocultar as cicatrizes da mastectomia.

Vans

A Vans lançou n dia 1 de Outubro uma coleção que homenageia as pessoas afectadas pelo cancro da mama, que irá reverter a favor da CoppaFeel!. A instituição britânica que promove a deteção precoce e incentiva os jovens a conhecerem melhor os seus corpos foi fundada por Kris Hallenga, que ela própria teve um diagnóstico tardio da doença aos 23 anos de idade. O icónico padrão xadrez da Vans adoptou os tons de pele, e todas as peças contam com um design simples e inclusivo da mama sob o lema "You’ve Got This" ("Tu consegues").

Parfois

A marca portuguesa lança a segunda edição da campanha solidária Butterfly Effect com a criação de um lenço solidário cujo valor das vendas reverte 100% a favor dos IPO’s em quatro países: Espanha, França, Itália e Polónia. Com motivos de borboletas, o lenço reforça a importância do efeito borboleta, do nosso poder de mudar o mundo com um simples gesto. Disponível a parir de 14 de outubro em lojas seleccionadas e online.

C&A

Atualmente cerca de 48% das mulheres não praticam o auto-exame de prevenção do cancro da mama. Entre os dias 18 e 20 de outubro todas as pessoas são convidadas a comprar qualquer soutien nas lojas C&A e a facilitar os seus dados pessoais de modo a receberem um SMS mensal gratuito que lembra a importância do auto-exame. Ao 12º mês será recordada a necessidade de uma revisão anual com um especialista, já que dois em cada dez diagnósticos são detetados em mamografias anuais.

Para fazer um auto-exame: