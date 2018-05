A menos de um mês para o verão, são muitas as pessoas que já querem aproveitar o sol e o mar da privilegiada costa portuguesa. Esta é assim a altura certa para investir nas peças de swimwear que irá usar ao longo dos meses quentes. Os fatos de banho continuam, ano após ano, a rivalizar com os biquínis e são cada vez mais as opções (e as adeptas) deste modelo. Às flores, com folhos, riscas, padrões tropicais, you name it!





Os fatos de banho prometem continuar a fazer furor nas praias e nós reunimos 45 opções para que nada lhe falte nesta rentrée balnear.