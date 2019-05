A cada início de maio, os olhares do mundo da moda voltam-se para Nova Iorque e para a inauguração da exposição de moda anual do Costume Institute do Metropolitan Museum of Art.

Este ano, a gala acontecerá no dia 6 de maio segundo o tema da mostra, Camp: Notes on Fashion, inspirado pela obra da escritora norte-americana Susan Sontag.

A Máxima reuniu os melhores looks de sempre da Met Gala – todos eles sumptuosidades, exagero, glamour e elegância