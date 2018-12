Emily Ratajkowski, Gigi Hadid, Hailey Bieber, Imaan Hammam e Kaia Gerber estiveram entre os nomes que desfilaram para a Versace – modelos que nasceram nos anos 90 e que aqui recuperaram algumas das maiores referências de moda daquela década.

Animal print, vestidos justos, joias oversized, logos em evidência, misturas de padrões e cores foram algumas das tendências que a marca recuperou. O desfile (o primeiro a ser realizado desde que a marca foi comprada pela Michael Kors) aconteceu em Nova Iorque, num tributo à moda da cidade, uma ideia de Donatella Versace. Na primeira fila, vimos Kim Kardashian, Blake Lively e Sara Sampaio, entre outras, que vestiram alguns dos clássicos da marca italiana.



Também dois dos modelos mais icónicos da marca desfilaram com um novo visual: foram eles o vestido que Jennifer Lopez levou à cerimónia dos Grammys em 2000 e o emblemático vestido de alfinetes usado por Elizabeth Hurley em 1994.

O desfile aconteceu no mesmo dia em que o designer e fundador da marca, Gianni Versace, assassinado em 1997, celebraria os seus 72 anos.



Veja em cima as imagens do desfile e em baixo as da respetiva primeira fila: