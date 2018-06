Existem vários tipos de noivas: a que sonha com o vestido desde a adolescência, a que nunca pensou nisso e está à espera de descobrir o que gosta, a que quer um vestido de princesa com todos os detalhes a que tem direito, a que prefere simples, a que precisa de experimentar dezenas de vestidos até escolher "o tal" e a que se decide logo à primeira, seguindo o ditado de que "não há amor como o primeiro". Numa coisa todas concordam: o vestido de noiva é um assunto importante, já que é uma das peças centrais do dia do casamento, aquele para o qual todos vão olhar e comentar. E, para algumas noivas, o processo de escolha do vestido é difícil, as indecisões são muitas, as opiniões também, e pode inclusive gerar lágrimas de frustração e nervosismo antes do momento em que todos se emocionam por ver a noiva linda e feliz.